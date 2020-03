Gemeentebestuur lanceert online hulpplatform ‘Sint-Pieters-Leeuw helpt’ Bart Kerckhoven

17 maart 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw lanceerde dinsdag het online hulpplatform ‘Sint-Pieters-Leeuw helpt’. “We merken dat er veel mensen zich aanbieden als vrijwilliger, die iets willen doen voor de meest kwetsbare mensen, die nu geen beroep meer kunnen doen op de reguliere dienstverlening. Via dit platform kan zowel de persoon met een zorgnood als de vrijwilliger zich melden”, laat het gemeentebestuur weten. Medewerkers van de gemeente zullen elke vrijwilliger koppelen aan een buur in de straat, wijk of buurt waar ze wonen. Alle vrijwilligers, die zich via dit platform melden, zijn ook verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de Vlaamse Overheid. Het platform is bereikbaar via deze link.