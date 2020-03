Gemeentebalies enkel open op afspraak en huwelijken in beperkte kring: Sint-Pieters-Leeuw neemt extra coronamaatregelen Bart Kerckhoven

13 maart 2020

10u58 0 Sint-Pieters-Leeuw Het schepencollege neemt drastische beslissingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De loketten zijn voorlopig enkel open op afspraak en huwelijken kunnen enkel nog doorgaan in beperkte kring. Een overzicht.

Gemeentediensten

Om het aantal bezoekers te beperken, werken de gemeentelijke loketdiensten voorlopig enkel op afspraak en enkel voor essentiële zaken. Dit geldt onder meer voor het Sociaal Huis, de dienst Burgerzaken, de technische diensten en de Woonwinkel. Deze maatregel is ook van toepassing op alle zitdagen van externe partners in gemeentelijke infrastructuur. Onder andere de consultaties van Kind & Gezin, die plaatsvinden in het Huis van het Kind, zijn hierdoor enkel mogelijk op afspraak. Elke bezoeker van één van voornoemde diensten moet zich verplicht registreren op een bezoekerslijst en de handen ontsmetten bij het binnenkomen.

Aanvragen van attesten en uittreksels van de dienst Burgerzaken gebeuren in eerste instantie via het gemeentelijk e-loket. Alle andere zaken moeten via e-mail of telefonisch aangevraagd worden bij de desbetreffende dienst, via het algemeen telefoonnummer 02 371 22 11 of via info@sint-pieters-leeuw.be. Enkel indien een aanvraag via voornoemde weg niet mogelijk is, wordt er een afspraak gemaakt.

Recyclagepark

Het recyclagepark blijft open aangezien deze activiteit in open lucht plaatsvindt. Ook hier gelden de maatregelen van social distancing (maximale handhygiëne en afstand houden).

Sluiting van andere publiek toegankelijke gemeentelijke locaties

De hoofdbibliotheek, alle bibliotheekfilialen en -punten, sportcentra, het zwembad, het Huis van het Kind, het Buurthuis 1601, de lokale dienstencentra, gemeentelijke feestzalen en cultuur- en ontmoetingscentra worden gesloten voor het publiek en voor privébijeenkomsten. Aan de organisatoren van afgelaste activiteiten in gemeentelijke infrastructuur wordt uiteraard niets gefactureerd.

Bezoekverbod in woonzorgcentrum Zilverlinde

Extern bezoek is niet toegelaten in het woonzorgcentrum, op enkele uitzonderingen na. Elke toegelaten bezoeker dient zich te registreren op een bezoekerslijst. De familieleden van de bewoners worden over het bezoekverbod telefonisch op de hoogte gebracht. Nieuwe bewoners voor een kort verblijf worden voorlopig ook niet toegestaan.

Lessen in scholen opgeschort

Zoals opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, worden de lessen ook in de Leeuwse scholen opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april. In de scholen wordt opvang voorzien voor de kinderen die nergens anders terecht kunnen. De ouders worden via de school op de hoogte gebracht over de verdere praktische uitvoering van deze maatregel. De lessen in de kunst- en muziekacademie worden eveneens opgeschort. De kinderdagverblijven blijven voorlopig wel open.

Activiteiten afgelast

Alle openbare en publiek toegankelijke activiteiten georganiseerd door de gemeentelijke diensten worden afgelast. Dit geldt onder meer voor de sportkampen in de paasvakantie, infoavonden, enz.

Er wordt onderzocht of gemeentelijke infoavonden via livestream (bv. Facebook) uitgezonden kunnen worden. Meer details hierover volgen later.

Overige maatregelen

• Bij Maaltijden aan huis wordt de tweede keuzemogelijkheid van het menu tijdelijk geschrapt. Wegens de afschaffing van het seniorenrestaurant in de lokale dienstencentra, moeten er meer maaltijden aan huis geleverd worden. Hierdoor wordt deze dienst meer belast en wordt er slechts één schotel aangeboden.

• Er kan enkel voor dringende bezoeken (bv. aan het ziekenhuis) beroep gedaan worden op de Minder Mobiele Centrale. Voor alle andere ritten wordt een oplossing gezocht.

• De openingsuren voor de voedselbedeling van vzw Baobab worden uitgebreid.

• Alle externe dienstverlening van de lokale dienstencentra, waaronder kapster en pedicure, worden opgeschort.

• De huwelijken in het gemeentehuis blijven doorgaan, maar wel met een beperkt aantal aanwezigen. De vieringen van de jubilarissen daarentegen worden uitgesteld.

Al deze maatregelen en eventuele aanpassingen zullen op de gemeentelijke website worden gepubliceerd en permanent geactualiseerd. Hou dus de website www.sint-pieters-leeuw.be/corona in het oog.

Vanaf maandag 16 maart wordt er een gemeentelijk callcenter ingericht tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Wie vragen heeft over de getroffen gemeentelijke maatregelen, kan terecht op het nummer 02 371 63 00.

De federale overheid voorziet volgende noodnummers:

• voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689;

• voor vragen over economie: 0800 120 33.