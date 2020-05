Geflitst aan 130 kilometer per uur op Ninoofsesteenweg in Itterbeek Tom Vierendeels

11u07 0 Sint-Pieters-Leeuw Een man waande zich vorig jaar op de autosnelweg toen hij over de Ninoofsesteenweg in Itterbeek reed. Hij werd echter geflitst en dat bracht hem nu voor de Halse politierechtbank.

De man werd op 17 maart aan 130 kilometer per uur geflitst op de N8. “Hij zegt dat hij de borden niet heeft gezien”, probeerde de advocaat voor de rechter. Maar die vond het nonsens: “Hij woont sinds december 2018 in Roosdaal en woonde voordien in Anderlecht. Dan heeft hij de steenweg wel al vaker genomen neem ik aan.” De hardrijder kreeg een boete van 800 euro en een rijverbod van 15 dagen.