Geen straf voor winkeldiefstallen van 6 jaar geleden WHW

20 juni 2019

16u06 0 Sint-Pieters-Leeuw Een man uit Elsene heeft de opschorting gekregen voor twee winkeldiefstallen in 2013 en 2014. Hij had verzet aangetekend tegen het verstekvonnis waarbij hij 6 maanden cel had gekregen.

De man was op 27 april naast een bushokje een plasje aan het doen in Sint-Pieters-Leeuw toen een combi net passeerde. De agenten hielden halt en vroegen zijn identiteitskaart. Na een kleine controle bleek dat hij geseind stond om een celstraf van 6 maanden uit te zitten. Die had hij bij verstek opgelopen voor twee winkeldiefstallen in de Aldi van Drogenbos en een Colruyt in SInt-Pieters-Leeuw. De man werd meteen opgesloten en tekende daar verzet aan. Omdat de rechtbank het verzet vorige maand meteen ontvankelijk verklaarde, mocht de man de gevangenis toen al verlaten. De rechter besloot vervolgens om hem geen straf te geven voor de winkeldiefstallen.