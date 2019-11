Geen straf voor man die weigert uit combi te komen WHW

21 november 2019

16u53 0 Sint-Pieters-Leeuw Een man uit Sint-Pieters-Leeuw heeft de opschorting verkregen voor ongewapende weerspannigheid. De man weigerde aan het commissariaat uit de combi te stappen om een bloedtest te ondergaan. Eerder werd nog een celstraf van 2 maanden met uitstel gevorderd.

Op 19 mei had de man een ongeval aan de Gemeentestraat. Omdat de man kampte met longproblemen lukte een ademtest niet. Hierop stelden de agenten voor om een bloedtest te ondergaan. De man stemde in maar dacht dat dit in het ziekenhuis zou gebeuren. Tot zijn grote verrassing stopte de combi aan het commissariaat. Toen de agenten hem verzochten om uit te stappen weigerde hij resoluut. Hierop moesten 5 agenten in het voertuig komen om hem eruit te krijgen. Hij verzette zich hevig toen twee agenten hem wilden boeien en trachtte een kopstoot te geven aan een agent die zijn hoofd vervolgens tegen een raam stootte.

De man diende een maand geleden klacht in bij het comité P omdat hij met buitensporig geweld zou zijn behandeld door de agenten. Het parket zag het anders. “Het is de standaardprocedure dat hij voor een bloedproef naar het commissariaat werd geleid. Toch verzette hij zich daar hevig en in zijn verhoor heeft hij dit ook niet ontkend.” De verdediging had om de vrijspraak gevraagd. “Mijn cliënt stemde er zelf mee in om een bloedproef te ondergaan. Nooit werd hij van zijn vrijheid beroofd. Hij moest dus helemaal niet die combi in of uit. Hij kon staan en gaan waar hij wilde. Het gedrag van die agenten kan helemaal niet door de beugel”, aldus zijn advocaat Wiet Goris. Zelf had de man ook nog iets te zeggen aan de rechter. “Ik dacht echt dat we naar het ziekenhuis gingen. Hadden ze me gewoon 5 tot tien minuten in die combi laten zitten was ik er wel uitgekomen hoor. Maar neen, plots sprongen ze met 5 op mij”, klonk het. De rechter had deels oren naar die uitleg en besloot hem geen straf te geven.