Geen mountainbiketochten in Vlezenbeek dit jaar: Hoebelbike herneemt in 2021 Bart Kerckhoven

30 juni 2020

11u32 2

Nadat eerder al de organisatoren van de Hoebelfeesten aankondigden dat het evenement in augustus door de coronacrisis niet zou doorgaan laten ook de organisatoren van de populaire Hoebelbike weten dat ze een jaartje overslaan. “Na veel denkwerk over aanpassingen, noodscenario´s en mogelijke bijkomende problemen leek ons dit de enige verantwoorde beslissing”, zegt Raymond De Saegher van Hoebelbike. “Er is nog te veel onzekerheid over hoe de pandemie zal evolueren, wat mogelijk zal zijn en onder welke voorwaarden. Door de annulatie van de Hoebelfeesten kunnen we ook niet terugvallen op de infrastructuur die voor de feesten opgezet wordt. Het goede nieuws is dat de voorbereidingen voor een Hoebelbike Toertocht in 2021 in samenwerking met de Hoebelfeesten nu al voor de helft klaar is.”