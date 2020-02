Geen leegstand meer op Shopping Pajot: Met Albert Heijn wordt dit voorjaar laatste lege winkelpand ingevuld Bart Kerckhoven

07 februari 2020

15u45 0 Sint-Pieters-Leeuw Vastgoedbeheerder Redevco laat weten dat alle lege winkelpanden in het winkelcentrum Shopping Pajot in Sint-Pieters-Leeuw opnieuw ingevuld zijn. De supermarktketen Albert Heijn opent dit voorjaar nog de deuren op de site.

Vorig jaar stonden nog verschillende winkels leeg in het shoppingcentrum langs de Bergensesteenweg. Maar de voorbije maanden trok Redevco nieuwe huurders aan. In december 2019 openden ICI Paris XL en Kruidvat al een nieuwe winkel in het voormalige pand van Bel&Bo en Brantano opende haar nieuwste concept in maart 2019. Het jaar daarvoor werden al twee nieuwe units bijgebouwd: Beter Bed en buffetrestaurant Lucky Food.

En nu is het dus uitkijken naar de opening van Albert Heijn dit voorjaar. “Dit is een belangrijke winkel voor ons”, zegt general manager van Albert Heijn Raf Van den Heuvel. “Het Pajottenland stond hoog op onze lijst. We openen hier binnenkort een fantastische winkel die extra veel vers combineert met Nederlandse prijzen, een verrassend assortiment en persoonlijke service.”

Bij Redevco zijn ze blij dat alles opnieuw verhuurd is. “Shopping Pajot heeft de afgelopen jaren al haar kwaliteiten bewezen. De toevoeging van deze nieuwe huurders zorgt voor een nog betere shoppingervaring voor de klanten”, zegt managing director Kristof Restiau van Redevco. Vorig jaar trok Shopping Pajot nog twee miljoen bezoekers.