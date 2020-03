Geen gemeenteraad in Sint-Pieters-Leeuw door coronacrisis Bart Kerckhoven

17 maart 2020

11u17 0

De gemeenteraad van donderdag 26 maart in Sint-Pieters-Leeuw is afgelast. “Na overleg met de voorzitter en in akkoord met alle fracties van de gemeenteraad, heeft het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Pieters-Leeuw beslist om de gemeenteraad niet te laten doorgaan”, klinkt het in een mededeling. “De agenda bevatte geen hoogdringende punten en het bestuur wil hiermee het goede voorbeeld geven door

niet absoluut noodzakelijke bijeenkomsten te vermijden. Ook de meerderheidsfractie van heden werd daarom afgelast.”