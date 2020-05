Geen coronabesmettingen in woonzorgcentrum Zilverlinde: beperkt bezoek mogelijk vanaf eind mei Bart Kerckhoven

11 mei 2020

11u05 3 Sint-Pieters-Leeuw In het OCMW-woonzorgcentrum Zilverlinde in Zuun werden bewoners en personeel getest op covid-19. Niemand is er besmet met het coronavirus.

In totaal werden 226 tests afgenomen. “We hebben nu een duidelijk beeld van de gezondheidstoestand van het personeel en de bewoners van het woonzorgcentrum”, laat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw weten. “Deze uitgebreide testing is belangrijk voor de continuïteit van de zorgverlening. Allepersoneelsleden zijn nog steeds gezond. Ook bij de bewoners hoeven we alleen maar positief nieuws te melden en dat stemt ons gelukkig.”

In De Zilverlinde blijven ze wel op hun hoede. “De medewerkers van het woonzorgcentrum blijven extra waakzaam tijdens het toedienen van de zorgen om een verspreiding van het virus te voorkomen. De strenge maatregelen blijven overal in het rusthuis van kracht. Een covid-19-test is en blijft een momentopname. De positieve resultaten zijn dan ook geen reden om minder alert te zijn. Integendeel, het is wel een mooie opsteker voor al onze medewerkers om op de ingezette weg verder te gaan.”

Ook in Zilverlinde wordt al nagedacht over een bezoekregeling die binnenkort wordt ingevoerd. “Wij willen de omstandigheden zo optimaal mogelijk houden, zowel voor de bewoners als voor het personeel. Het beperkt bezoek onder strikte voorwaarden zal daarom pas van start gaan op maandag 25 mei en niet op 18 mei. We willen dit met het volledige team zeer grondig voorbereiden en alles goed testen zodat het bezoek veilig en vlot kan verlopen. Meer nieuws over reservaties, preventiemaatregelen en andere info wordt per brief en mail verstuurd naar de betrokkenen rond 15 mei”, laat de gemeente nog weten.