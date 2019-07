Gedaan met puffen in kantine SK Leeuw: Gemeentebestuur installeert airco Bart Kerckhoven

09 juli 2019

13u44 4 Sint-Pieters-Leeuw Wie tijdens de zomermaanden iets gaat drinken in de kantine van SK Leeuw zal voortaan het hoofd koel houden want in de kantine is airco geïnstalleerd.

“De kantine is een prachtig gebouw met zicht op de voetbalvelden”, legt schepen van Patrimonium Gunther Coppens (N-VA) uit “Maar in de zomer liepen de temperaturen al snel op tot veertig graden. Daarom is besloten om er een airco te installeren.”

De kantine van voetbalclub SK Leeuw dateert uit 2012 en heeft een oppervlakte van 220 vierkante meter. Ongeveer 250 leden en sympathisanten kunnen er terecht werd dit jaar voorzien van airco.

“Het aantal mensen dat de weg zal vinden naar een koele en gezellige bar zal nu ongetwijfeld stijgen”, zegt ondervoorzitter Dirk Moriau van SK Leeuw. “De airco is dus een goede zaak voor onze club.”

SK Leeuw telt zo’n 350 leden met een herenploeg in twee en vierde provinciale en drie vrouwenploegen in eerste, tweede en derde provinciale.