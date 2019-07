Gedaan met hinderlijk parkeren in Gieterijstraat en Kerkstraat: beide worden woonerf Bart Kerckhoven

06 juli 2019

22u05 0 Sint-Pieters-Leeuw Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft van de Gieterijstraat en de Kerkstraat in Ruisbroek een woonerf gemaakt. Dat is goed nieuws voor de bewoners en de hulpdiensten die soms zelfs niet de straat in konden, omdat wagens er hinderlijk geparkeerd stonden.

Het waren de bewoners zelf die op infovergaderingen over het bewonersparkeren om een oplossing vroegen. Onder meer de brandweer heeft er alle moeite mee om de woningen er te bereiken. En dus worden beide straten nu een woonerf. Parkeren mag er enkel in de afgetekende vakken. Wie zijn auto elders parkeert, riskeert een boete van 58 euro. De snelheid is er ook beperkt tot 20 kilometer per uur.

“De komende weken zullen we de inwoners van de straat en de eigenaars van de foutief geparkeerde voertuigen waarschuwen via flyers”, zegt schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA). “Nadien worden effectieve boetes uitgeschreven. We hopen op nul euro aan inkomsten, want dan weten we dat de controles resultaat opleveren.”