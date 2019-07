Gecrashte spookrijder op Bergensesteenweg had net voordien 67-jarige vrouw overvallen Bart Kerckhoven

23 juli 2019

10u21 28 Sint-Pieters-Leeuw De man die maandagmiddag al spookrijdend inreed op een tegenligger is een vijftiger uit Anderlecht die net voordien een 67-jarige vrouw in haar tuin overviel met een nephandvuurwapen.

De man probeerde aan de politie te ontkomen door de Bergensesteenweg in de verboden richting op te rijden maar knalde ter hoogte van het Mercedes Truck Center tegen een BMW. De inzittenden van die wagen, een koppel uit Sint-Pieters-Leeuw, raakten daarbij gewond. “De dader is een 51-jarige man uit Anderlecht die vandaag (dinsdag) wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter”, aldus woordvoerster Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “Het parket vraagt zijn aanhouding.”

De overvaller sloeg dus eerst toe bij een vrouw in Halle. “Zij was in haar tuin aan het werken toen ze werd aangesproken door een man die beweerde een pakje voor haar te moeten afleveren”, aldus Vercarre. “Toen ze in haar woning wilde binnengaan werd ze gegrepen door de man, die haar met een replica vuurwapen op het hoofd sloeg en geld eiste.”

De vrouw probeerde hem duidelijk te maken dat ze geen geld had en wat later nam hij dan haar handtas om er de portefeuille uit te stelen. “Vervolgens nam hij ook nog een snoeischaar mee en sloeg hij op de vlucht met een voertuig.” Het is dan dat de politie hem uiteindelijk kon arresteren. Zijn slachtoffer werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht en was zwaar onder de indruk van de feiten. Ze is een week werkonbekwaam maar de buit die hij maakte kreeg ze we al terug.