Fractieleiders N-VA en CD&V willen verenigingen bon voor lokale horeca geven Tom Vierendeels

12 april 2020

16u50 0 Sint-Pieters-Leeuw Zowel Jeroen Tiebout als Wim Peeters, fractieleiders van respectievelijk N-VA en CD&V, zullen de gemeenteraad vragen een Leeuwse horecabon goed te keuren. Het duo wil verenigingen en clubs zo’n bon van 100 euro geven die bijvoorbeeld bij een vergadering in een Leeuwe horecazaak uitgegeven kan worden.

“Elke lokale jeugd-, sport- of cultuurvereniging kan de bon na de coronacrisis tijdens een vergadering uitgeven in een lokale horecazaak”, luidt het. “Sinds 13 maart zijn zowat dertig lokale zaken gesloten en dat is voor hen financieel een zware dobber. We roepen iedereen op om de maatregelen te respecteren, maar na de coronacrisis moeten we massaal uit ons kot komen en onze horeca steunen. De horeca is het kloppende hart van onze gemeente. We zullen de gemeenteraad in april met hoogdringendheid vragen om de ongeveer honderd verenigingen zo’n bon te geven.”