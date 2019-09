Fototentoonstelling Inspiring People presenteert reeks aangrijpende portretten in Inkendaal Michiel Elinckx

17 september 2019

15u42 4 Sint-Pieters-Leeuw Vanaf zaterdag 21 september kunnen bezoekers van Inkendaal genieten van de fototentoonstelling Inspiring People.

Deze fototentoonstelling is het afstudeerproject van fotografe Els Debusscher, die de opleiding fotografie volgde aan het COOVI-instituut van Anderlecht. Els maakte een reeks portretten van mensen die, ondanks hun ernstige ziekte of blijvende beperking, een actieve rol spelen in onze maatschappij. Met deze foto’s wil ze mensen inspireren om hun dromen waar te maken. De fotografe wil ook tonen dat een goede multidisciplinaire revalidatie mensen kan uitdagen om hun grenzen te verleggen en verder te geraken dan ze misschien zelf ooit zouden verwachten. Bij dit project hoort ook een kalender voor 2020 die te koop wordt aangeboden tegen de prijs van 15 euro. De kalenders zijn te koop via bloemenzaak Puur Passie in Tollembeek of via els.debusscher@telenet.be. De fototentoonstelling loopt tot 25 oktober.