Fotograaf Jürgen de Witte vertelt Verhaal van Inkendaal met portretreeks van patiënten en personeelsleden Bart Kerckhoven

13 juni 2019

Revalidatieziekenhuis Inkendaal liet een mooie portrettenreeks maken van patiënten en personeelsleden. De fotoreeks kreeg de naam ‘het Verhaal van Inkendaal’ mee en is te bezichtigen in de gang aan cafetaria. Het is fotograaf Jürgen de Witte die de beelden de voorbije maanden maakte. “Jürgen de Witte slaagde er in om de modellen op een serene en indringende manier te fotograferen, steeds met veel respect voor hun persoonlijkheid en hun eigen verhaal”, vertelt algemeen directeur Sofie Blancquaert van Inkendaal. “Door het samengaan van woord en beeld, zijn de foto’s dus niet enkel bijzonder mooi om naar te kijken, ze schetsen ook hoe medewerkers, patiënten en hun familie hun tijd in Inkendaal ervaren. Ook al zijn mijn dagen goed gevuld, ik neem mij toch voor om af en toe stil te staan bij één van de beelden , tenslotte zijn onze revalidanten en onze medewerkers de motor van alles.”