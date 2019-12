Film- en televisieproducer met Leeuwse roots ontvangt Vic Feytons Erediploma Bart Kerckhoven

19 december 2019

14u20 0

Eric Wirix mag dit jaar het Vic Feytons Erediploma in ontvangst nemen. Elk jaar bekroont het Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw mensen of verenigingen die door hun werk of verdienste de gemeente op de kaart zetten en dit op Vlaams, cultureel of christelijk vlak. De film- en televisieproducer maar ook regisseur produceerde met zijn productiehuis Skyline Entertainement series zoals Stille Waters, De Rodenburgs, Salamander en Professor Ook aan films als De Hel van Tanger, Groenten uit Balen en Kampioen zijn blijft plezant werkte hij mee. Eric Wirix is geboren en getogen in Sint-Pieters-Leeuw en hij was er in zijn jeugd ook actief in het verenigingsleven. “Zo blijft hij een kind van de gemeente die intussen in het naburige Lennik woont. Toevallig was zijn vader zelfs nog een persoonlijke vriend van Vic Feytons naar wie deze onderscheiding is genoemd”, klinkt het bij het Davidsfonds. Het erediploma wordt elk jaar uitgereikt op het Winterpraatcafé in Coloma. Dat vindt dit jaar op zondagvoormiddag 22 december plaats vanaf 10.30 uur. Eerdere winnaars zijn onder andere architect Karel Breda, beeldhouwer Luc Van Ruysevelt en het straattheaterfestival Strapatzen.