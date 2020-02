Femme fatale uit Sint-Pieters-Leeuw speelt haar troeven uit op Temptation Island Bart Kerckhoven

19 februari 2020

11u48 2

Het is al enkele seizoenen geleden maar er duikt jaar opnieuw iemand uit de buurt op in het populaire VIJF-programma Temptation Island. Mambo (25) komt uit Sint-Pieters-Leeuw en is volgens de televisiezender een echte femme fatale. “Naast haar werk als receptioniste, is ze ook vaak aan het werk als gogo danseres. Met haar dansmoves windt ze iedere man zo rond haar vinger. Haar grote troeven zijn haar kont, haar lach en haar spontaniteit”, laat Vijf weten. Hoe dat uitpakt op Temptation Island kan iedereen zien vanaf 28 februari om 20.35 bij VIJF.