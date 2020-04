Farys neemt na grote verzakking geen risico: arbeiders op zoek naar nieuw waterlek in Fazantenlaan Bart Kerckhoven

18 april 2020

13u55 0

Watermaatschappij Farys voerde zaterdag graafwerken uit in de Fazantenlaan in Sint-Pieters-Leeuw op zoek naar een waterlek. De bewoners van de laan waren er namelijk niet gerust op: sinds een paar weken stond er aan enkele straatstenen water in de voegen en dat deed terugdenken aan het grote waterlek dat eind 2018 ontstond in de straat. Toen spoelde in dezelfde straat een deel van de grond weg door lek in de leiding en moesten verschillende bewoners tijdelijk hun huis verlaten. Dit keer werd geen enkel risico genomen. Farys liet ’s nachts zelfs een ploeg de wacht houden in de straat en begon dan zaterdagochtend met de werken. Uiteindelijk is er geen lek gevonden maar er werd wel een controleput gegraven om te controleren of er ergens via een lek water wegloopt.

