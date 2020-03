Familiezaak en elektrospecialist Fabelec houdt na zestig jaar op te bestaan: “Ongelijke strijd die regionale speler onmogelijk kan winnen” Bart Kerckhoven

02 maart 2020

09u40 19 Sint-Pieters-Leeuw Elektrozaak Fabelec in Sint-Pieters-Leeuw sluit eind maart definitief de deuren. De online verkoop, toenemende investeringen en de constante druk op de winstmarges zijn de oorzaak van de stopzetting.

“De razendsnelle evolutie van het e-commerce-kanaal, de constante druk op de marges en onophoudelijke investeringen zijn een dodelijke mix gebleken om de continuïteit van onze activiteiten op een gezonde manier verder te zetten”, zegt zaakvoerder Benny Ceurens. “Komt daarbij dat wij steeds de kaart van het service-verhaal hebben getrokken. Een bewuste, maar niet evidente keuze in een tijdperk waarbij de consument zich profileert als prijshopper en minder aandacht besteedt aan het service-aspect. “

De concurrentie van de grote ketens speelde Fabelec ook parten. “Internationale en kapitaalkrachtige spelers krijgen meer grip op de Belgische retailmarkt van elektro”, aldus Ceurens. “Een markt die in de Brusselse rand al helemaal geherdefinieerd werd door de aanwezigheid van nationale en internationale spelers. Een ongelijke strijd die Fabelec, als regionale speler, onmogelijk kan winnen. Deze trend en allerlei andere factoren bevestigen nogmaals onze beslissing om in schoonheid te eindigen. Het waren mooie en leerrijke jaren.” Er werken een zestal medewerkers in de winkel dat door drie generaties uitgebaat werd. Benny Ceurens stond zelf 32 jaar aan het hoofd van Fabelec.

De winkel op de Bergensesteenweg sluit op 1 april definitief de deuren. De hele maand maart is er een uitverkoop met kortingen tot vijftig procent.