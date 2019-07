Familie vindt overleden man in wagen in Sint-Pieters-Leeuw: politie en parket onderzoeken doodsoorzaak Bart Kerckhoven

25 juli 2019

18u57 28 Sint-Pieters-Leeuw Een man is donderdagnamiddag levenloos aangetroffen in zijn wagen op de parking van een bouwbedrijf in het Leeuwse gehucht Negenmanneke. Parket en politie onderzoeken de dood van de man. In de loop van de dag werd nog uitgegaan van een verdacht overlijden.

De man werd na de middag door een familielid aangetroffen op de parking van bouwbedrijf Cit Blaton in de Pierre Walkiersstraat. “Ik zag een jonge man bij de auto staan”, vertelt een getuige. “Plots liep hij weg en keerde hij in alle staten terug. Ook andere mensen liepen de parking op en begonnen te schreeuwen.” Een ambulance en een mugteam kwamen nog ter plaatse samen met verschillende politiepatrouilles, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten.

Bloed op het lichaam

“We hebben het labo en een wetsarts ter plaatse gestuurd omdat de doodsoorzaak onduidelijk is en we wachten op hun bevindingen”, laat woordvoerster Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde weten. Voor het onderzoek werd ook een deel van de parking van Media Markt afgesloten. Het ging om een stuk van de parking waar een witte bestelwagen geparkeerd stond. Waarom is niet duidelijk. Gisterenavond werd nog uitgegaan van een verdacht overlijden. Een buurman die hulp bood verklaarde nadien dat er bloed op het lichaam van de man zat.

Zonneschermen

De politie bleef urenlang ter plaatse voor het onderzoek. Collega’s lieten zelfs zonneschermen aanrukken zodat de inspecteurs af en toe even de schaduw konden opzoeken. De bewoners van de Albert Debroyerstraat en Felix Wittouckstraat kregen in de loop van de namiddag ook de politie aan de deur tijdens het buurtonderzoek. Volgens een bewoner stond de Audi waar in de man werd aangetroffen woensdagavond al geparkeerd op de parking van Cit Blaton. “Buren parkeren zich wel vaker op die parking”, weet een andere bewoonster. “Maar dat kan normaal enkel in het weekend. Nu is het bouwverlof en dus staan er ook in de week wel eens auto’s.”

De familie van de man reageerde heel emotioneel op zijn dood en kreeg slachtofferhulp aangeboden door de politie.