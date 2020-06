Fabriekstraat volledig onderbroken door asfalteringswerken Bart Kerckhoven

22 juni 2020

13u16 0

Deze week beginnen op de Fabriekstraat in Ruisbroek de asfalteringswerken. Eerst worden de onderlagen aangebracht en in de week van 29 juni wordt dan de bovenste laag aangebracht. Ook de voetpaden worden aangelegd. “Omwille van de onweersbuien werd de uitvoering van de betonnen kantstroken bemoeilijkt”, laat schepen van Openbare Werken Bart Keymolen (CD&V) weten. “Hierdoor werden de asfalteringswerken uitgesteld. We bundelen alle krachten om het asfalteren van de toplaag volgende week rond te krijgen.”

Er wordt gewerkt tussen de Fabriekstraat 178 en 244 met inbegrip van het kruispunt met de Laekebeeklaan. De volledige zone zal vanaf 6.30 uur afgesloten worden. Dat betekent dat doorgaand verkeer niet meer mogelijk zal zijn overdag. Ook de Laekebeeklaan is vanaf 6.30 uur niet meer toegankelijk. “De start van de volgende fase wordt uitgesteld tot na het bouwverlof, op die manier beperken we de hinder voor onze bewoners tijdens de vakantieperiode”, aldus schepen Keymolen nog. Vanaf 4 augustus wordt de weg opgebroken en nadien worden dan de rioleringsbuizen geplaatst. Alle informatie over de werken is te vinden op deze link.