Fabriekstraat onderbroken tot 2020 voor laatste grote werken in Ruisbroek Bart Kerckhoven

18 augustus 2019

10u09 3 Sint-Pieters-Leeuw De Fabriekstraat in Ruisbroek zal vanaf maandag 19 augustus opnieuw maanden lang afgesloten zijn voor het doorgaand verkeer. De straat is een belangrijke verbindingsweg tussen Ruisbroek en Lot. Er worden nieuwe rioleringen aangelegd en nadien wordt de straat zelf ook vernieuwd.

De Leeuwse deelgemeente Ruisbroek kon even op adem komen nadat er al twee jaar lang gewerkt werd in het centrum van het dorp maar vandaag maandag duiken de graafmachines op. Dan worden er werken uitgevoerd vanaf het kruispunt van de Wandelingstraat tot aan de tot aan de Hemelstraat. Om de hinder voor de bewoners te beperken werd de werf in fases opgesplitst. Eerst zal het traject tot de Laekebeeklaan aangepakt worden. Pas in 2020 komt het deel van de Laekebeeklaan en de Bevrijdingstraat aan de beurt en als laatste wordt het stuk tot de Hemelstraat vernieuwd.

In de Fabriekstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de afvoer voor regenwater wordt gevoelig verbeterd. Als alles klaar is kan er tot een derde meer regenwater afgevoerd worden en dat is met het ook op wateroverlast een goede zaak voor Ruisbroek. Er is ook extra buffering voorzien.

Maar behalve een nieuwe riolering krijgt de straat zelf ook een ander uitzicht. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om brede voetpaden aan te leggen en er worden afwisselende parkeervakken aangelegd waardoor het verkeer automatisch trager zal moeten rijden. De fietsers krijgen eindelijk ook hun plaats in de straat want aan beide kanten worden fietssuggestiestroken aangelegd.

Maar voor het zover is zal er wel enkele maanden omgereden moeten worden. De gemeente heeft opnieuw in de buurt lokale omleidingswegen uitgestippeld die bedoeld zijn voor de bewoners. Op die route wordt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur ingevoerd en de politie zal er vaak controleren om zeker te zijn dat de regels nageleefd worden. Zowel De Lijn als de MIVB passen ook hun dienstregelingen aan. Zo bedienen bepaalde lijnen in de buurt van Ruisbroek en Lot enkele haltes niet meer tijdens de duur van de werken. Doorgaand verkeer wordt naar de Brusselse Ring omgeleid. Met het einde van de werken in Fabriekstraat eindigt in 2020 een werf die eigenlijk al opgestart werd in september 2016. Behalve de Fabriekstraat werd ook al in de Paul Gilsonlaan, Karel Gilsonlaan en Stationsstraat gewerkt. Alle informatie over de werken is te vinden op deze link.