Ezel Fien, konijn Luna en hun vriendjes bezoeken rusthuisbewoners Sint-Antonius Bart Kerckhoven

02 oktober 2019

De bewoners van woonzorgcentrum Sint-Antonius in Sint-Pieters-Leeuw waanden zich woensdag even op een boerderij en daarvoor hoefden ze niet eens het rusthuis uit. Ezel Fien, konijn Luna en de andere dieren van kinderboerderij ’t Kakelhof uit Herfelingen werden door hun baasjes vlot naar de ontmoetingsruimte geloodst van het rusthuis. Omdat de bewoners in deze tijd van het jaar best niet te lang in de buitenlucht blijven werd de zaal dus even omgetoverd tot boerderij. De bewoners mochten de dieren eten geven en ook de kinderen van personeelsleden en enkele kleinkinderen amuseerden zich tussen de geiten, konijnen en andere beestjes. En zo werd Werelddierendag in Sint-Antonius opnieuw een echte beestenboel. Het rusthuispersoneel mocht nadien wel met de schrobmachine aan de slag maar dat kon de pret niet bederven.