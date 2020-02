Europalaan afgesloten door dringende herstelling aan riolering Bart Kerckhoven

24 februari 2020

13u06 8 Sint-Pieters-Leeuw De Europalaan in Sint-Pieters-Leeuw is deze wee ter hoogte van de Millairstraat afgesloten in beide richtingen. Rioolbeheerder Fluvius laat er dringende herstellingen uitvoeren aan de riolering.

Fluvius moet er een defecte waterslikker vervangen en een nieuwe aansluiting herstellen. Aannemer Soga moet daarvoor de hele strook over de rijweg openbreken waardoor eer dus geen doorgaand verkeer mogelijk is. De omleidingsweg voor het doorgaand verkeer loopt via de Bergensesteenweg, Lotstraat en Galgstraat. Deze omleidingsweg geldt ook voor de fietsers.

Inwoners uit de Europalaan en de wijk Impeleer kunnen de Europalaan bereiken via het kruispunt Pauwke en de Europalaan. De Victor Millairstraat is bereikbaar via de Pijnbroekstraat. De bussen van De Lijn volgen ook een omleiding waardoor de haltes op de Europalaan en de Joseph Depauwstraat niet worden bediend. In de Edouard Rooselaersstraat wordt in beide richtingen een tijdelijke halte geplaatst. Als alles volgens plan verloopt zal de Europalaan na de krokusvakantie opnieuw opengesteld worden.