Eerste studiewerk start voor vernieuwde Albert Van Cotthemstraat en Slesbroekstraat Bart Kerckhoven

28 december 2019

21u53 0 Sint-Pieters-Leeuw De Albert Van Cotthemstraat en Slesbroekstraat in het gehucht Negenmanneke worden heraangelegd. De eerste studies kunnen starten.

“Zowel de volledige bovenbouw als het rioolnetwerk zal aangepakt worden”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Keymolen (CD&V). “We willen er voor zorgen dat de zwakke weggebruiker zich veilig en comfortabel kan verplaatsen in dit druk KMO-gebied en in de schoolomgeving. Anderzijds willen we elke opportuniteit benutten om meer waterbuffering te creëren.”

De gemeenteraad zette intussen het licht op groen voor de aanstelling van een studiebureau. “Er gaat speciale aandacht naar het aanleggen van fietspaden in beide richtingen en het aanleggen van parkeervakken”, zegt schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA). “Maar ook het verbeteren van de schoolzone aan De Groene Parel wordt bestudeerd. Zo willen we de schoolzone veiliger en aangenamer maken, in lijn met ons beleid aan andere scholen in onze gemeente. We zullen ook infoavonden organiseren.” Voor de studie trekt de gemeente wel heel veel tijd uit want een volledig onderzoek zal pas binnen twee jaar klaar zijn. Pas nadien kan dan een aannemer gezocht worden om de werken uit te voeren.