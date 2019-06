Eerste Rozenfestival in Colomapark meteen een voltreffer Bart Kerckhoven

29 juni 2019

17u00 0 Sint-Pieters-Leeuw Het eerste Rozenfestival in de rozentuin van Coloma is een succes volgens het Agentschap Natuur en Bos. Daar vond vorige week zondag een rozenmarkt tussen de rozen plaats, als eerste dag van dat Rozenfestival. Er zakten ongeveer duizend bezoekers af. Ondanks het hete weer, werd het dus een succesvolle dag. Zondag 30 juni krijgt het festival vervolg met een rozenpicknick.

Zondag boden standhouders op de rozenmarkt producten aan als rozenijs, rozengin, rozentaart, rozengelei, rozenkeramiek, rozenmeringue, rozenpunch, rozenzeep, rozenboeken, rozenbadzout, rozenolie, rozenconfetti en rozenwater. Uiteraard waren ook een aantal rozentelers aanwezig. Heel wat bezoekers gingen geïnspireerd naar huis met nieuwe rozenplanten onder de arm.

“Ik droom al lang van een evenement als dit in de rozentuin”, zegt schepen van Toerisme Marleen De Kegel (N-VA) “Het is een prachtige tuin die wat verscholen ligt in onze gemeente.” Nu zondag 30 juni vindt in de rozentuin een rozenpicknick plaats met heel wat kinderanimatie. Iedereen kan gezellig langskomen om mee te genieten van de rozen en de gezelligheid. De picknickmanden zijn volledig uitverkocht. De gemeente en Natuur en Bos zijn nu al tevreden met het resultaat van het eerste Rozenfestival.