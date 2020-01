Eerste ‘Leeshelden’ ontvangen diploma: Leesproject voor kinderen uit tweede en derde leerjaar wordt verdergezet Bart Kerckhoven

15 januari 2020

10u51 2

De eerste Leeshelden hebben hun diploma ontvangen in de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw. Vanaf oktober tot december kwamen een twintigtal kinderen die het moeilijk hebben met lezen tien weken lang op zondagvoormiddag samen in de bibliotheek om te lezen in kleine groepjes. Achteraf werd er geknutseld of gespeeld met de hele groep. Op die manier ontdekten de Leeshelden dat lezen best fijn kan zijn.

De zorgleerkrachten van de lagere scholen kozen de kinderen uit en voor de begeleiding werd er beroep gedaan op vijf enthousiaste jongeren die daar een specifieke opleiding voor kregen. Het project werd volgens het gemeentebestuur een succes en daarom zal er in februari een tweede reeks starten. ““Het belang van goed kunnen lezen wordt vaak onderschat”, zegt schepen van Bibliotheek (N-VA). “Het is meer dan functioneel noodzakelijk. Uit onderzoek blijkt dat vaardige lezers sneller werk vinden en tot zestien procent meer verdienen. Kinderen die als baby worden voorgelezen, scoren later hoger op taal. Als je denkt dat lezen een asociaal tijdsverdeling is, dan leert een Brits onderzoek ons dat lezers een grotere vriendenkring hebben dan gemiddeld. Ze voelen zich blijkbaar meer op hun gemak bij nieuwe mensen en knopen makkelijker een gesprek aan. Met de Leeshelden willen we jonge kinderen een duwtje in de rug geven in een vroeg stadium.”