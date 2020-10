Eerste fase herinrichting Bergensesteenweg duurt tot eind volgend jaar en pakt alvast twee kruispunten aan Bart Kerckhoven

04 oktober 2020

Sint-Pieters-Leeuw De werken voor de herinrichting van de Bergensesteenweg (N6) starten op maandag 5 oktober. De eerste fase alleen al duurt tot het najaar van 2021. Doorgaand verkeer zal in eerste instantie mogelijk zijn in beide richting maar dan wel over één rijstrook. Meer nieuws over de werken op de Bergensesteenweg kan je vinden in dit dossier

In de eerste deelfase wordt de Bergensesteenweg aan de kant van de Georges Wittouckstraat afgesloten. Het verkeer verplaatst zich dan over één versmalde rijstrook in elke rijrichting. De lijnbus 170 in de richting van Halle volgt een omleiding via de Jan Vanderstraetenstraat en de Frans Timmermansstraat. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst op het kruispunt met de Frans Baesstraat en de Jan Vanderstraetenstraat.

De werfzone ter hoogte van de Georges Wittouckstraat en Olmenlaan is niet bereikbaar voor fietsers. Fietsers in de rijrichting van Halle worden omgeleid via de Jan Vanderstraetenstraat, de Frans Timmermansstraat, de Georges Wittouckstraat en de Frederik Coevoetstraat tot aan de Bergensesteenweg.

Omleiding voor fietsers

Fietsers in de rijrichting van Brussel volgen ook een omleiding. Zij volgen de Ruisbroeksesteenweg tot aan het kruispunt met de Acacialaan. Daar volgen zij de omleiding via de Acacialaan, Parkplein, de Olmenlaan, de Generaal Lemanstraat, de Palmenlaan, Laurierplein en Dennenlaan tot aan de Bergensesteenweg.

De werken aan de Bergensesteenweg, aan de kant van de Georges Wittouckstraat, starten op 5 oktober. Volgens de huidige planning worden de werken van deze eerste deelfase afgerond in het voorjaar van 2021. Dan start het tweede deel van de eerste fase en wordt er gewerkt op de Bergensesteenweg aan de kant van de Olmenlaan. Het agentschap Wegen en Verkeer houdt iedereen ook op de hoogte van de stand van zaken via www.wegenenverkeer.be/bergensesteenweg