Eerste Albert Heijn-supermarkt in de Zennevallei opent de deuren op Shopping Pajot Bart Kerckhoven

20 januari 2020

10u20 0 Sint-Pieters-Leeuw De eerste Albert Heijn-supermarkt in de Zennevallei zal de deuren openen in het winkelcentrum Shopping Pajot in Sint-Pieters-Leeuw.

Retailontwikkelaar Redevco vroeg een vergunning aan om twee panden in het winkelcentrum om te vormen naar één grote winkel en de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft die aanvraag goedgekeurd. De supermarkt zal zich vestigen in de panden van Fashion Concept Store en Mano. Uit de aanvraag blijkt dat er in de supermarkt van Albert Heijn zeventig mensen permanent aan de slag zullen zijn en ook een twintig jobstudenten kunnen er werken. Vandaag heeft Albert Heijn al meer dan veertig supermarkten in ons land. Op Shopping Pajot is er met Delhaize al een grote voedingssupermarkt op de site. Wanneer de nieuwe Albert Heijn de deuren opent is nog niet geweten.