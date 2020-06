Eerste Albert Heijn in de Zennevallei opent woensdag Bart Kerckhoven

09 juni 2020

Woensdag 10 juni opent in Sint-Pieters-Leeuw de eerste vestiging van supermarktketen Albert Heijn in de Zennevallei De medewerkers zijn druk in de weer om de winkelrekken te vullen. Een exclusieve blik achter de schermen kan je hier vinden.

De Albert Heijn-supermarkt opent de deuren in het winkelcentrum Shopping Pajot. De winkel is ongeveer 1.800 vierkante meter groot. “We geloven in dit merk. Het is onze elfde winkel: dat zegt genoeg,” zegt ondernemer Jan Peeters. “De waarden van Albert Heijn sluiten perfect aan bij de vier kernwaarden van ons familiebedrijf: vers, bewust lokaal en persoonlijk. We brengen een bijzondere supermarkt naar Sint-Pieters-Leeuw, daar zijn wij van overtuigd. Niemand anders combineert scherpe prijzen, een verrassend assortiment en persoonlijke service zo sterk als Albert Heijn.”

En ook in Sint-Pieters-Leeuw wil de Nederlandse supermarktketen een publiek aanspreken dat goedkoop wil winkelen. “De prijzen van Albert Heijn worden -vandaag meer dan ooit- bijzonder gewaardeerd door onze klanten”, zegt general manager Raf Van den Heuvel van Albert Heijn België. “Onze producten zijn altijd laaggeprijsd. Daarnaast pakken we uit met superpromoties, die wij Bonusacties noemen. Met onze Prijsfavorieten bieden we 1000 topproducten aan voor de allerlaagste prijs. Die combinatie maakt winkelen bij Albert Heijn prettig en bijzonder voordelig.”

In Sint-Pieters-Leeuw wordt vooral uitgepakt met de versafdeling. Het assortiment van verse producten staat op verschillende plekken in de winkel: in de bakkerij, op de afdeling verse maaltijden en salades, bij de groenten en het fruit, bij de bloemen en planten.