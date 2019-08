Eén van oudste Colruyt-winkels wordt afgebroken: Klanten kijken uit naar nieuwe supermarkt maar ook Deense interieurketen opent deuren in nieuwbouw Bart Kerckhoven

12 augustus 2019

14u37 0 Sint-Pieters-Leeuw Langs de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw is de afbraak gestart van één van de oudste Colruyt-supermarkten van het land. Op dezelfde locatie opent Colruyt Group in november een nieuwe winkel maar er is ook ruimte voor een vestiging van de Deense interieurketen Jysk.

De klanten konden tot begin augustus nog terecht in hun vertrouwde Colruyt-supermarkt in het Leeuwse gehucht Zuun maar de komende maanden moeten ze uitwijken naar andere vestigingen. De Halse distributiegroep laat het oude gebouw slopen. “De winkel in Sint-Pieters-Leeuw dateert van begin jaren zeventig”, zegt expansieverantwoordelijke Roel Beyl. “Het is één van de oudste vestigingen van het land en moest dringend eens opgefrist worden. Daarom kocht Colruyt Group de voorbije jaren de site van het containerpark naast de winkel en het oude postkantoor op. Zo was er voldoende ruimte om een nieuwe winkel te bouwen. Intussen is er al een DATS 24-tankstation geopend. De oude winkel was links achteraan op de site gelegen, de nieuwe Colruyt-supermarkt wordt rechts vooraan voorzien. Dat vergroot de zichtbaarheid van op de steenweg.”

Er is zoveel ruimte op de site dat er zelfs een tweede keten een winkel zal openen. Het gaat om de Deense winkelketen Jysk die onder andere matrassen, meubels en interieurspullen verkoopt. In onze streek is Jysk een relatief onbekende naam maar de groep heeft 2.500 winkels in 36 landen. In ons lans alleen al zijn er 21 vestigingen maar in de streek rond Brussel was de keten nog niet actief. Daar komt dus binnenkort verandering in.

De klanten van Colruyt moeten minstens drie maanden uitwijken naar andere vestigingen voor hun boodschappen. “We proberen dat altijd te vermijden”, legt Beyl uit. “Waar het kan zetten we zelfs een tent op de parking zodat onze klanten toch naar dezelfde plek kunnen komen. Maar voor dit project was dat onmogelijk. We bouwen de nieuwe vestiging vlak naast de oude en het was logistiek niet haalbaar om ter plaatse nog een tijdelijke winkel te openen. Onze klanten kunnen voorlopig terecht in Halle of in Anderlecht. Maar vanaf november kunnen ze dan wel winkelen in één van de modernste Colruyt-supermarkten van het land.