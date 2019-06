Eddy Planckaert enthousiast over ‘wielergemeente’ Sint-Pieters-Leeuw: “Perfecte startplaats voor slotetappe BinckBank Tour” Bart Kerckhoven

07 juni 2019

15u41 9 Sint-Pieters-Leeuw Wielerkampioen Eddy Planckaert en de organisatoren van de BinckBank Tour zakten vrijdagmiddag af naar Sint-Pieters-Leeuw voor de voorstelling van de slotetappe van de wielerwedstrijd. Voor de vierde keer is Sint-Pieters-Leeuw gastgemeente.

“Ik heb er jaren geleden nog gekoerst”, herinnert Eddy Planckaert zich de gloriejaren van De Leeuwse Pijl in de jaren tachtig. “Maar de voorbije jaren toonde de gemeente zich de perfecte gastheer voor de BinckBank Tour. Je mag niet vergeten dat de BinckBank Tour intussen een wedstrijd van World Tour-niveau is. De gemeente is geen grote stad maar heeft wel alles in huis om de top van de wielerwereld goed te onthalen. Zelfs op de plaatselijke ronde is er genoeg afwisseling dankzij de mooie omgeving.”

Sint-Pieters-Leeuw is de startplaats van de laatste etappe in de wedstrijd op zondag 18 augustus. De renners starten om 12.15 uur aan het gemeentehuis. Na de start volgt een tweede passage in het centrum, waar ook een tussensprint wordt georganiseerd. “We willen van Sint-Pieters-Leeuw opnieuw de wielergemeente maken die ze ooit was”, zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). “Daarom halen we deze rond al voor de vierde keer naar hier. We kiezen bewust om startplaats te zijn omdat het publiek dan de wielrenners van dichtbij kan bewonderen. De uitvalsbasis wordt eind augustus dus opnieuw het gemeentehuis. De presentatie van de renners gebeurt er vanaf 11 uur op het podium achteraan de parking van het gemeentehuis. Voor het podium is er plaats voor rolstoelgebruikers. Op die manier kan iedereen van dit sportieve evenement genieten. De organisatoren van de BinckBank Tour schenken alvast een groene fiets aan het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw om iedereen te bedanken voor de medewerking. Ook de trofee voor de winnaar werd op de voorstelling even getoond.