Drie nieuwe patrouillehonden voor politiezone Zennevallei Tom Vierendeels

05 augustus 2019

17u50 28 Sint-Pieters-Leeuw Thor, Santo en Skaï: de drie nieuwe aanwinsten van de politiezone Zennevallei. Niet zomaar nieuwe krachten, maar drie potentiële nieuwe patrouillehonden om de zone te versterken. Als alles goed gaat, kunnen de Mechelse helders over anderhalf jaar al actief zijn op het terrein.

Thor en Santo zijn twee broers van vijf maanden oud. Skaï is bijna 4 maanden oud. De puppy’s zijn eigendom van respectievelijk Ruben, Sophie en Bart. Alle drie zijn ze inspecteur bij de zone Zennevallei. Sophie en Bart zijn al enkele jaren hondengeleider bij de politie, maar voor Ruben is alles nieuw. “Drie jaar geleden studeerde ik af aan de politieschool”, vertelt hij. “Bij de basisopleiding kwamen we regelmatig in contact met politiehonden en ik ontwikkelde hier een passie voor: dat is iets dat je als agent voelt of niet. Toen er extra plaatsen voor hondengeleiders kwamen, heb ik me onmiddellijk aangemeld. Mijn opleiding is nu wel van langere duur, maar ondanks het verkort traject dat Sophie en Bart volgen, zullen de drie puppy’s samen hun opleiding kunnen starten.”

Anderhalf jaar

Als alles goed gaat kunnen de drie Mechelse herders over anderhalf jaar in dienst treden. Dat hangt ook af wanneer de opleiding start. “Momenteel zijn het dus nog zeker geen volwaardige collega’s”, legt inspecteur Bart uit. “De komende maanden maken we ze sociaal en trainen we op gehoorzaamheid en pakwerk. Dat laatste gebeurt twee tot drie keer per week. Na een jaar volgt een kleine evaluatie en dan kunnen ze administratief aangenomen worden. Dan is er een zekerheid van vijftig à zestig procent. Na die aanname start de doorgedreven opleiding van een viertal maanden bij een erkende politieschool.”

Opdrachten

Als Santo en Skaï het halen, zullen de huidige patrouillehonden van Bart en Sophie op pensioen kunnen. Thor wordt dan een extra kracht. “Ze worden vooral ingezet bij lokale evenementen waar veel volk op afkomt”, weet Bart. “Enerzijds moeten ze mensen met slechte bedoelingen afschrikken, anderzijds zien we dat mensen sneller contact leggen met een hondengeleider. Tot slot moeten ze collega’s meer bescherming bieden bij bedreigende situaties. Zo kunnen ze een afstand creëren tussen collega’s en belagers bij massale vechtpartijen. Speuren doen ze niet, maar na de opleiding kan wel nagegaan worden of ze geschikt zijn als drugsspeurhond. Als dat het geval is, kan een bijkomende opleiding volgen. We zetten ze ook wel in voor het zoeken naar verdachten, maar een spoor volgen, doen ze niet. Als er iemand in de buurt verscholen zit, zal de hond hem wel aanwijzen. Als we van dienst zijn, gaat de hond altijd mee op patrouille.”

Nog twee plaatsen

De drie honden zijn eigendom van de inspecteurs zelf en niet van de zone. Het eerste jaar zijn alle kosten en de opleiding dus voor de inspecteur zelf. Na de administratieve aanname is er wel een tussenkomst voorzien vanuit de zone. De politie zou graag vijf honden binnen de zone aan het werk zien. Momenteel zijn er dus nog twee plaatsen open. Kandidaat-inspecteurs kunnen zich inschrijven voor de versnelde selectieprocedure ‘fast-track’. Meer informatie is te verkrijgen via hr@politiezonezennevallei.be. Inschrijven kan tot 6 september. De selecties lopen van 30 september tot 11 oktober. Wie geslaagd is, start de opleiding op 2 december in de politieschool PIVO in Asse.