Drie nieuwe ere-gemeenteraadsleden in Sint-Pieters-Leeuw Redactie

30 juni 2019

Tijdens de voorbije gemeenteraad hebben drie voormalige gemeenteraadsleden de titel van ere-gemeenteraadslid ontvangen. Praxedes Vargas-Garcia was gemeenteraadslid voor het PF vanaf 6 november 2003 tot eind 2018. Jenny Sleeuwagen zetelde eerst voor Groen en later voor CD&V van 2 januari 2007 tot eind 2018. Ignace Blondeel was gemeenteraadslid van 4 januari tot eind 2012.