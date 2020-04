Drie inbrekers aangetroffen op een werf Tom Vierendeels

14 april 2020

11u52 1 Sint-Pieters-Leeuw De lokale politiezone Zennevallei heeft zondagnacht drie inbrekers kunnen arresteren op een werf in Sint-Pieter-Leeuw.

De politie kreeg een oproep voor drie verdachten op een grote werf in Leeuw, maar waar dat was wordt niet meegegeven. Het trio kon ter plaatse gearresteerd geïdentificeerd worden. Ze zullen zich later moeten verantwoorden voor hun aanwezigheid op de werf.