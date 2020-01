Drankenhandel verkoopt vaker alcoholvrij bier en glazen verpakking wordt populairder: “Klanten leven milieubewuster en gezonder” Bart Kerckhoven

17 januari 2020

12u11 0 Sint-Pieters-Leeuw Tijdens een WK Voetbal drinken we met zijn allen meer pils en we kiezen steeds vaker voor drank in glazen verpakkingen. Het zijn twee conclusies die zaakvoerder Olivier Huygens van drankenhandel Schoentjes uit Sint-Pieters-Leeuw trekt nadat hij een analyse maakte van zijn eigen omzetcijfers.

Stagair Rowin Vanhouche (17) dook drie dagen lang in de omzetcijfers van de drankenhandel op vraag van de baas. “Ik wilde weten of ik in het aankoopgedrag van de klanten bepaalde tendensen kon zien”, legt Huygens uit. “De mensen proberen gezonder en milieubewuster te leven en dus vermoedde ik dat je dat ook kon afleiden uit onze cijfers.”

Pilsbier blijkt alvast nog steeds populair. “Toch zien we een dalende trend in de laatste twee jaar”, zegt Huygens. “In 2019 zelfs met 7,75 procent. Maar dat heeft vooral met het WK Voetbal te maken dat in 2018 plaats vond. Dan wordt er namelijk enorm veel bier gedronken als er gesupporterd wordt. Ik verwacht dan ook dat in 2020 dankzij het EK het cijfer opnieuw zal stijgen.” De verkoop van abdij- en kasteelbieren daalde dan weer gemiddeld met 9,52 procent terwijl de verkoop van trappisten en lokale bieren met 3 procent stegen.”

Alcoholvrij bier

Opmerkelijk is ook dat de verkoop van alcoholvrije bieren met liefst 76,67 procent toenam. “Klanten letten meer op hun alcoholgebruik en op hun gezondheid”, zegt Huygens. “Maar het volume is nog steeds niet enorm. De verkoop van biobieren zit ook in de lift en steeg met 17,69 procent. Wanneer frisdranken gekocht worden zal toch ook sneller voor suikervrije frisdranken gekozen worden.”

Bij drankenhandel Schoentjes merken ze verder dat de klant toch wat milieubewuster inkoopt. “Zowel de verkoop van de Belgische als de buitenlandse waters in plastic-verpakking daalde met 11,9 procent terwijl de waters in glazen verpakking stegen met 13,48 procent”, aldus Huygens. Ook bij frisdranken zien ze in Sint-Pieters-Leeuw hetzelfde fenomeen.

Uit de cijfers van Schoentjes blijkt verder dat de verkoop van champagne opnieuw in de lift zit en dat ten koste van cava. Gin verkocht vorig jaar dan weer beter maar rum blijkt plots minder populair.