Doodsoorzaak van man (57) die overlijdt in wagen voorlopig onduidelijk Bart Kerckhoven

26 juli 2019

06u49 14 Sint-Pieters-Leeuw Er wordt vrijdag een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de man Er wordt vrijdag een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de man die donderdagnamiddag levenloos werd teruggevonden in zijn wagen in de wijk Negenmanneke in Sint-Pieters-Leeuw.

Het gaat om een 57-jarige Albanese man. “Hij werd in de namiddag door zijn zoon in de wagen aangetroffen”, zegt woordvoerster Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij bleek al overleden. “Het labo en een wetsarts zijn ter plaatse gekomen en ’s avonds zijn het parket en een onderzoeksrechter ook nog afgestapt”, aldus Vercarre. “Er wordt vandaag een autopsie uitgevoerd. De doodsoorzaak is nog niet duidelijk. De feiten speelden zich af op de parking van bouwbedrijf Cit Blaton op de Pierre Walkiersstraat in Sint-Pieters-Leeuw.