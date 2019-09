Discussie rond reisplannen mondt uit in geweld WHW

20 september 2019

16u29 0 Sint-Pieters-Leeuw Een man uit Sint-Pieters-Leeuw heeft een autonome probatiestraf gekregen voor partnergeweld. als hij de volgende 18 maanden zich psychisch laat begeleiden en een cursus agressiebeheersing volgt zal hij geen straf krijgen.

De man en zijn echtgenote, die al 23 jaar getrouwd zijn, hadden vorige zomer te kampen met allerlei financiële en familiale problemen. Op 8 juli barstte de bom bij de man na een discussie over het al dan niet op reis gaan. Omdat zijn vrouw weigerachtig stond tegenover de plannen, begon hij haar meermaals te slaan. Een dag later deed hij dit nog eens dunnetjes over. De man werd opgepakt en zat een maand in de cel. Hij laat zich sindsdien psychisch behandelen en begeleiden. Bovendien woont het koppel wear samen.