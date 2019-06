Discussie over reisplannen leidt tot vuistslagen aan partner WHW

20u13 0 Sint-Pieters-Leeuw Een man uit Sint-Pieters-Leeuw riskeert 8 maanden cel met probatie-uitstel voor partnergeweld.

De man en zijn echtgenote, die al 23 jaar getrouwd zijn, hadden vorige zomer te kampen met allerlei financiële en familiale problemen. Op 8 juli barstte de bom bij de man na een discussie over het al dan niet op reis gaan. Omdat zijn vrouw weigerachtig stond sloeg hij haar meermaals. Een dag later deed hij dit nog eens dunnetjes over. De man werd opgepakt en zat een maand in de cel. “Het gaat nu opnieuw beter met hen. Hij laat zich psychisch behandelen en begeleiden en ze wonen weer samen”, aldus zijn advocate die om de autonome probatie verzocht. Uitspraak op 12 september.