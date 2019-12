Dieven slagen vijf keer toe op één avond… maar politie kan criminelen arresteren Bart Kerckhoven

13 december 2019

08u23 7 Sint-Pieters-Leeuw Inbrekers die woensdagavond liefst vijf keer inbraken in dezelfde buurt in Sint-Pieters-Leeuw konden dankzij een belletje van een buurtbewoner later opgepakt worden door de politie.

In de buurt van de Victor Nonnemansstraat; de Oude Brusselbaan en de Gaspeldoornstraat braken dieven woensdagavond een tuinhuisje open maar er werd onder andere ook een raam ingeslagen om in een huis binnen te dringen. Op hun tocht werden ze uiteindelijk opgemerkt door buren die de politie verwittigde. Het duo wist niet dat een patrouille in de buurt was en liep een tuin in om opnieuw in te breken. Maar dit keer merkten ze de inspecteurs wel op en sloegen ze op de vlucht terwijl ze de buit van de vorige inbraken achterlieten.

De politie kamde de buurt uit en kreeg hulp van de collega’s van de federale politie die met een helikopter de buurt in de gaten hielden. De dieven hadden zich verschanst in de struiken maar werden door de politie overmeesterd. Nadien bleek dan dat er minstens vijf diefstallen gepleegd waren. De twee dieven werden verhoord en zijn ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde. De verdachten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.