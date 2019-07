Dichter Ivo Van Strijtem combineert Bruegels meesterwerken met hedendaagse gedichten in Groenenberg Bart Kerckhoven

14 juli 2019

13u58 0 Sint-Pieters-Leeuw Het domein Groenenberg in Sint-Pieters-Leeuw is heel even een openluchtmuseum. Nog tot en met 15 september kunnen er schilderijen van Pieter Bruegel bewonderd worden naast poëzie van wel veertig dichters.

Bezoekers kunnen tien Bruegelwerken bekijken in Groenenberg. Curator en dichter Ivo Van Strijtem zocht rond de thema’s van de schilderijen veertig hedendaagse Nederlandstalige gedichten. “Bij de selectie van de gedichten ging het me er helemaal niet om gedichten te vinden die Bruegels schilderijen louter illustreren of vernoemen”, vertelt Van Strijtem. “Geen praatje bij een plaatje. Eerlijk gezegd denk ik dat weinig of geen van de dichters Bruegel in het achterhoofd had bij het schrijven van het opgenomen gedicht. De tien schilderijen vormen evenwel het uitgangspunt. Met deze werkwijze wordt vierhonderdvijftig jaar overbrugd. Je krijgt een veelzeggend spanningsveld dat toont hoe universeel Bruegel wel is.”

De gedichten van de veertig dichters, waaronder Lies Van Gasse, Maud Vanhauwaert, Geert Jan Beeckman, Koen Stassijns en Geert van Istendael werden op een originele manier vormgegeven in het park. Naar aanleiding van de expo werd door het Poëziecentrum een dichtbundel uitgegeven waarin de tien Bruegelwerken en de veertig gedichten werden samengebracht. De bundel is te koop voor slechts tien euro in de boekhandel en in het Kasteel van Gaasbeek. De tentoonstelling ‘Terug naar toen we begonnen’ kan nog bezocht worden tot 15 september in domein Groenenberg, dat tegenover het Kasteel van Gaasbeek op de Kasteelstraat te vinden is.