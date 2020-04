Dertienkoppige bende verantwoordelijk voor kraken van 50 kluizen? Wouter Hertogs

03 april 2020

16u38 0 Sint-Pieters-Leeuw Dertien personen die verantwoordelijk worden gehouden voor een vijftigtal kluizenkraken over heel het land zullen zich op 15 mei voor de rechter moeten verantwoorden.. De bende richtte bij haar inbraken heel wat schade aan. Ze maakte vaak een gat in de muur of het dak van handelszaken en fastfoodrestaurants, waarna ze de brandkast forceerde.

Sinds begin 2019 zou de bende zowat vijftig inbraken hebben gepleegd in handelszaken en fastfoodrestaurants zoals McDonalds. De verdachten maakten met zware middelen een gat in het dak of de muur, waardoor ze rechtstreeks in het bureau terechtkwamen waar de brandkast stond. Ze sloeg onder meer toe in McDonalds-filialen in Overijse, Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek, maar ook in een Carrefour en een ICI Paris XL in Vilvoorde. De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde kon de bende in juni 2019 oprollen en acht verdachten van Kosovaarse afkomst oppakken in Grimbergen, Evere, Schaarbeek en Sint-Joost-Ten-Node. Uiteindelijk werden dertien verdachten geïdentificeerd.