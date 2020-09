Derdeprovincialer organiseert tijdens voetbalstages taallessen voor jonge spelertjes Bart Kerckhoven

18 september 2020

15u21 2 Sint-Pieters-Leeuw Voetbalclub KV Zuun zal tijdens de voetbalstages voor de jeugd voortaan ook taallessen organiseren. Het voetballen wordt dan afgewisseld met taallessen zodat anderstalige kinderen het Nederlands beter oppikken.

De club is gevestigd in Sint-Pieters-Leeuw, vlak naast Brussel, en merkte de voorbije jaren zoals andere verenigingen dat er steeds meer anderstalige spelertjes zich aansluiten die niet altijd het Nederlands machtig zijn. “Net als vele andere verenigingen worden we de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met grootstedelijke uitdagingen”, vertelt bestuurslid en verantwoordelijke voor de academie Wouter De Craen. “Als club hebben we besloten om niet bij de pakken te blijven zitten maar de handschoen op te nemen. Als lokale voetbalploeg hebben we een belangrijke gemeenschapsvormende rol te spelen. We zijn dan ook bijzonder blij om dit seizoen een eerste stap te kunnen zetten met de lancering van de KV Zuun Academie en de organisatie van onze taal- en voetbalstages.”

Positieve attitude

De Leeuwse voetbalploeg zal inzetten op taal, integratie en een positieve attitude in de club. Zo zullen in een eerste fase de traditionele voetbalstages tijdens de schoolvakanties omgevormd worden tot echte taal- en voetbalstages waarbij de jongeren de uren voetbaltraining afwisselen met taallessen. Zowel het voormiddag- als namiddagprogramma zal starten met speelse taallessen op verschillende niveaus. De lessen worden gegeven door gediplomeerde leerkrachten uit de omgeving met ervaring. Daarna zullen de spelertjes voetbaltrainingen krijgen van gekwalificeerde trainers waarbij ook de meertaligheid aan bod komt.

(Lees verder onder de foto)

Op termijn zitten al andere projecten in de pijplijn. Zo wil KV Zuun op termijn ook nieuwe spelertjes die de taal niet machtig zijn één keer per week lessen aanbieden voor ze aan de training beginnen. En ook voor ouders zijn er plannen om tijdens de lange wintermaanden taallessen in te richten maar dan wel met een lage instapdrempel.

De club richt de KV Zuun Academie op in samenwerking met vzw de Rand, de provincie Vlaams-Brabant en ondernemers uit de buurt.