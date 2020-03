Dealer bij controle: “137 gram cannabis? Voor eigen gebruik” Wouter Hertogs

16 maart 2020

17u22 2 Sint-Pieters-Leeuw Een man uit Ruisbroek riskeert 10 maanden cel voor het verhandelen van drugs. Daarnaast werd 3 maanden cel gevorderd voor verboden wapenbezit.

Op 5 januari bemerkte een patrouille een stilstaande wagen met daarbij twee jongeren. Toen de politiewagen werd opgemerkt stoven de twee weg en reed ook de auto weg. Even verder kon de bestuurder toch tegengehouden worden. Bij een controle werden twee zakjes aangetroffen met daarin respectievelijk 85 en 32 gram cannabis. “Voor eigen gebruik”, zei hij meteen. Het parket is het hier niet mee eens. “Dat lijkt mij meer dan een hoeveelheid voor recreatief gebruik”, klonk het, “ik ben er zelfs zeker van dat meneer dealt én dat hij net daarvoor die twee klanten bevoorraad heeft.” Naast de drugs vonden de agenten ook pepperspray. Ondanks de best zware vergrijpen werd hem toch een minnelijke schikking toegezonden. Hierop reageerde hij niet. Naar de rechtbank kwam hij niet. Uitspraak op 20 april.