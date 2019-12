De sint stopt dankzij Rotary nog even op het OCMW: 111 arme kinderen gelukkig gemaakt met een geschenkje Bart Kerckhoven

Op terugweg naar Spanje hielden Sinterklaas en de zwarte pieten dit weekend nog even halt bij het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw om er meer dan honderd kinderen gelukkig te maken. De Rotary Club van Sint-Pieters-Leeuw zamelde opnieuw speelgoed in voor de armere kinderen van de gemeenten die het vaak zonder geschenkje moeten stellen. In totaal werden 111 kinderen blij gemaakt met een persoonlijk geschenkje dat de sint en de pieten meebrachten. Veel spullen werden via Facebook ingezameld en enkele sponsors schonken nog meer speelgoed, snoep en mandarijntjes.