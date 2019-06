De Koetsier lanceert samen met Praleen het rozenijs: Proeven kan zondag op eerste Rozenfestival Bart Kerckhoven

20 juni 2019

15u12 5 Sint-Pieters-Leeuw Taverne De Koetsier serveert dit weekend voor het eerst rozenijs op de rozenmarkt in het Colomadomein. Voor het eerst in vier jaar organiseert het Agentschap Natuur en Bos nog eens een evenement rond de indrukwekkende collectie van 200.000 rozen die op dit moment bloeien in het park.

Het is druk in taverne De Koetsier. Uitbaters Sandra Bovri en haar zoon Adriaan hebben de handen vol. “In juni bloeien de rozen beleven we onze drukste maand”, zegt ze net voor de middagservice begint. “Alle tafeltjes zijn gereserveerd. De rozentuin lokt nog steeds toeristen uit de hele wereld. Heel wat groepen lunchen hier dan ook na een bezoek aan de tuin.”

We hebben verschillende recepten getest maar geen enkel voldeed echt aan de verwachtingen.Maar in de chocoladewereld overheerst nu de vakantiestemming en dus konden we de tijd nemen om alles in een juist evenwicht te gieten. Marleen Van Volsem, maakster van het rozenijs

De rozentuin is één van de grootste in zijn soort in Europa. Er groeien drieduizend rozenvariëteiten op veertigduizend struiken. Tot 2015 organiseerde het Vlaams Agentschap Natuur en Bos de Rozendagen die de indrukwekkende rozentuin van Coloma in de kijker zette. Vier jaar later wordt voor het eerst een Rozenfestival georganiseerd met dit weekend op zondag alvast een rozenmarkt. “Daar serveren we zelf voor het eerst ons rozenijs”, zegt Sandra. “Er heeft ooit al eens rozenijs bestaan in Sint-Pieters-Leeuw maar de makers zijn er mee gestopt. Zelf lieten we ook al een rozengin maken omdat het toch leuk is om iets typisch streekgebonden aan te bieden. Daarom stapten we met ons idee naar Praleen in Halle. Samen met hen hebben we een ijs bedacht dat echt lekker is. We zijn blij met het resultaat en we hopen dat iedereen natuurlijk zondag naar de rozenmarkt afzakt om te proeven.”

Voor Marleen Van Volsem van Praleen was het rozenijs een nieuwe uitdaging om te draaien. Tijdens de bloeiperiode van de hyacinten in het Hallerbos liet ze zich ook al eens inspireren door de natuur toen ze hyacintenijs maakte. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan”, lacht Marleen. “We hebben verschillende recepten getest maar geen enkel voldeed echt aan de verwachtingen. De ene was te waterig, de andere smaakte te fel door en een juist evenwicht zoeken was dan ook niet eenvoudig. Maar in de chocoladewereld overheerst nu de vakantiestemming en dus konden we de tijd nemen om alles in een juist evenwicht te gieten.”

Het ijs wordt dus nu zondag 23 juni voor het eerst geserveerd tijdens de rozenmarkt die plaats vindt van 14 uur tot 18 uur. Vanaf de derde week van augustus zal het ook verkrijgbaar zijn in de winkel bij Praleen. Op de rozenmarkt zal er trouwens ook rozenbier, rozentaart, rozengin, rozenconfituur en rozenthee geserveerd worden.