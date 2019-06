De gezelligste avondmarkt van het jaar vindt zaterdag plaats in Sint-Pieters-Leeuw Bart Kerckhoven

11 juni 2019

07u29 3 Sint-Pieters-Leeuw In het centrum van Sint-Pieters-Leeuw vindt op zaterdag 15 juni Leeuw Rinkt plaats. Het evenement is uitgegroeid tot de gezelligste avondmarkt van de Zennevallei.

Voor de twaalfde keer geven ze in Sint-Pieters-Leeuw met Leeuw Rinkt het startschot van de zomermaanden. De marktkramers zijn van de partij en de cafés zetten hun terrassen uit. Cultuurcentrum Coloma programmeert op liefst vier podia muziek- en dansoptredens. Vanaf 17 uur treedt de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia en Ftakke op. De lokale verenigingen tonen zich die avond want ook Dance O’Mania, de Leeuwse Turnkring, L&A Dance Company en Riverboots Country staan op de affiche. Roots, Lobstar en Jazz trakteren op een stevige portie muziek en vanaf 20.15 uur wordt er meegezongen met de klassiekers van Vlaanderen Zingt. De lokale dj’s van For The Record sluiten om 23.30 uur Leeuw Rinkt af. De Kunstkring Open Atelier organiseert aan de Rink op dat moment ook de jaarlijkse barbecue.

Er wordt wel vanaf 13 uur een parkeerverbod in het centrum ingevoerd voor de opstelling van de avondmarkt.

Het volledige programma: