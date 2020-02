Davidsfonds lonkt naar Molenbeek en nodigt Hans Vandecandelaere uit op Nacht van de Geschiedenis Bart Kerckhoven

27 februari 2020

12u45 0 Sint-Pieters-Leeuw Het beeld van de Brusselse gemeente Molenbeek is niet al te best. Daarom laat het Davidsfonds van Sint-Pieters-Leeuw auteur Hans Vandecandelaere over Molenbeek aan het woord tijdens de Nacht van de Geschiedenis.

het Davidsfonds-afdeling van Sint-Pieters-Leeuw programmeert al enkele jaren interessante sprekers tijdens de Nacht van de Geschiedenis en deze keer zocht de vereniging inspiratie in de buurt. Auteur en historicus Hans Vandecandelaere komt vrijdag 13 maart langs in De Pastorie in het Dorp 43 in Vlezenbeek om er te vertellen over Molenbeek. Hij dook drie jaar in een van de meest misbegrepen stadswijken van het land: Oud-Molenbeek. Zijn boek ‘In Molenbeek’ is een uniek reisverhaal over het mozaïek en de dynamiek van culturen, religies, veiligheid, onderwijs, nieuwe Vlaamse migranten… “Het levert ook bredere maatschappelijke vragen op”, laat de afdeling weten. “Hoe gaat onderwijs op het terrein om met kans-armoede? Is multiculturaliteit een steriel gegeven? Hoe kan je kijken naar migratie, waarbij de migranten elkaar als groep gaan zien in quasi eigen wijken? Sint-Pieters-Leeuw, aan de rand van de grootstad ervaart deze facetten, in de school, in de winkel, gewoon in het straatbeeld. Onze nieuwe buren spreken even zoveel verschillende talen, hebben andere gewoontes, volgen andere ongeschreven culturele of religieuze regels.”

De avond start om 20 uur en iedereen is welkom. Leden van het Davidsfonds betalen 5 euro, niet-leden 6 euro. Meer info op www.davidsfondsspl.be en www.facebook.com/DavidsfondsSPL.