Dan toch geen coworkingruimte in oud gemeentehuis Vlezenbeek: “Eisen van Onroerend Erfgoed blijken niet haalbaar voor onderneemster” Bart Kerckhoven

28 juni 2019

07u08 0 Sint-Pieters-Leeuw Het oude gemeentehuis van Vlezenbeek zal dan toch geen coworking- en innovatiecentrum worden. De Dilbeekse onderneemster die een akkoord sloot met het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw haakt af. Eén van de oorzaken zijn de strenge eisen van Onroerend Erfgoed. De gemeente zal nu zelf de buitenkant restaureren in afwachten van een nieuwe bestemming.

Het oude gemeentehuis van Vlezenbeek staat al een tijdje leeg nadat het bibliotheekfiliaal de deuren sloot. Omdat de gemeente zelf niet meteen een functie meer heeft voor het beschermd monument besloot het bestuur om in de privésector op zoek te gaan naar een goed project. Nadat een eerste zoektocht niets opleverde maakte Sint-Pieters-Leeuw zelf 500.000 euro vrij om bij te springen in de hoge restauratiekosten. Toen waagde een Dilbeekse onderneemster haar kans en stelde ze voor om er een coworking- en innovatiecentrum van te maken. Op het gelijkvloers zou een pop-upwinkel komen en verenigingen uit de gemeente konden de zaaltjes huren voor hun activiteiten. Maar omdat het gebouw beschermd is moet het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed de werken altijd goedkeuren. “Dat bleek het grootste struikelblok”, zegt schepen van Gemeentelijke Gebouwen Gunther Coppens (N-VA). “Het volledige gebouw is beschermd en dat betekent dat je ook aan de binnenkant weinig mag veranderen. Zo moeten zelfs de deuren er identiek uitzien. Op die manier werd het project niet meer haalbaar. We hebben wel begrip voor de situatie en kiezen daarom voor een dading. In die overeenkomst nemen we het contract met de architect over zodat de buitenkant van het gebouw snel gerestaureerd kan worden. Door die overeenkomst wordt een juridische strijd vermeden waar niemand beter van zou worden. We met die renovatie snel starten.”

De vraag blijft wie nog geïnteresseerd zal zijn in een gebouw dat stevig opgeknapt moet worden maar waar amper wat verandert mag worden. “Wat we in de toekomst willen doen is nog niets beslist”, zegt Coppens. “Maar er zal wel een oplossing gevonden worden. Het project van De Koetsier in het Colomapark is daar het mooiste voorbeeld van. Verschillende zoektochten leverden niets op toen er kandidaten opdoken die van die taverne een bloeiende zaak maakten. We nemen de tijd om een nieuwe bestemming te vinden en intussen zal de buitenkant van het oude gemeentehuis toch al gerestaureerd zijn.”