Daders home invasion waren valse agenten, duo opgepakt dankzij alerte buren Tom Vierendeels

10 juni 2020

10u50 0 Sint-Pieters-Leeuw De twee mannen die dinsdagochtend een home invasion pleegden in Sint-Pieters-Leeuw hadden zich uitgegeven als agenten. Zo konden ze zich makkelijk toegang verschaffen. De politie kon het duo op heterdaad betrappen dankzij een alerte getuige.

De feiten speelden zich dinsdagochtend af in Sint-Pieters-Leeuw, maar in welke straat geeft het parket Halle-Vilvoorde niet mee. “Buren die een verdachte auto in de straat van de woning hadden opgemerkt alarmeerden de politie waardoor de home invasion aan het licht kwam”, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. “Bij nazicht van de woning bleek de bewoonster in het gezelschap te zijn van twee personen. Het gaat om een 23-jarige zonder vast adres en een 30-jarige man uit Jette. Volgens het slachtoffer hadden de twee mannen zich uitgegeven als politieagenten. De bewoonster werd niet fysiek aangevallen door de daders.”

Toen de twee daders betrapt werden sloegen ze onmiddellijk op de vlucht. Verschillende ploegen van de lokale politiezone Zennevallei gingen op zoek en kregen daarbij ook bijstand van een helikopter van de federale politie. De twee werden dinsdagavond nog verhoord. Het is voorlopig niet duidelijk of ze ook voor de onderzoeksrechter moesten verschijnen en wat die besliste.